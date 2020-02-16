بالصور.. شركة طيران تكتب 90 ألف اسم لموظفيها وعبارة «Thank You» على طائرتها

واشنطن(صدى):

قامت خطوط طيران دلتا الجوية الأمريكية بطلاء إحدى طائرته بعبارة “Thank You” وكتابة أسماء موظفيها البالغ عددهم 90 ألف.

ونشر طيران دلتا الأمريكي صورا لطائرة مطلية من طراز الايرباص A321 بعبارة “Thank You” بأسماء موظفيها البالغ عددهم 90 ألف موظف وموظفة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع صرف 1.6 مليار دولار لجميع موظفيها في إطار برنامج مشاركة الموظفين و الموظفات جزء من أرباح الشركة السنوية.

وأثارت فكرة طلاء طائرة “دلتا الأمريكي” إعجاب عشاق الطيران الذين اعتبروا ما فعلته الشركة تحفيز رائع للموظفين وداعم قوي للإنجاز ليس مجرد وعود.