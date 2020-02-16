الجمارك تٌسكن منسوبيها على سلم الهيئة

عادل الحربي(صدى):

باشرت هيئة الجمارك، اليوم الأحد،إجراءات تسكين منسوبيها،بعد تحويلها من مصلحة إلى هيئة عامة.

وعملت الهيئة اليوم على تسكين دفعة من منسوبيها في منطقة الرياض، على أن يتم البدء بتسكين بقية منسوبيها في مناطق المملكة خلال المرحلة القادمة وفقًا للخطة الزمنية لبرنامج التسكين.

ومن جانبه قال وكيل رأس المال البشري بالهيئة الأستاذ إبراهيم اليحيى: ” شهدنا اليوم بداية عملية تسكين منسوبي الجمارك السعودية التي تأتي في إطار مشروع تحوُّل الموارد البشرية بالهيئة العامة للجمارك؛ إذ سيتم بموجب عملية التسكين تحويل الموظفين كافة بمختلف فئاتهم إلى سلم الهيئة العامة للجمارك، ويشمل ذلك التحول من أنظمة ولوائح الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد إلى نظام العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “.