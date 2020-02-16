تعديل 4 حقائب وزارية في الكويت 

خالد الظفيري(صدى):

أكد الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، الأحد، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أصدر مرسوما يقضي بإجراء تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي.

وشمل المرسوم الأميري إجراء تعديل وزاري، شمل تعيين براك الشيتان وزيرا للمالية، ومحمد بوشهري وزيرا للكهرباء والماء.

وجاء نص المرسوم لتعيين خالد الفاضل وزيرا للنفط، ومريم عقيل هاشم وزيرة للشؤون الاجتماعية ووزيرة لشؤون الدولة الاقتصادية.

وقام الوزراء الجدد بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الوزراء، في تعديل وزاري يسبق جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل.