خيسوس يقود فلامينجو لكأس السوبر البرازيلي

وكالات(صدى):

قاد خيسوس مدرب الهلال السابق نادي فلامنجو لإحراز لقبه الأول في 2020، اليوم الأحد، عندما تغلب 3-صفر على أتلتيكو بارانينسي في كأس السوبر البرازيلية لكرة القدم.

وأحرز ثنائي الهجوم برونو هنريك وغابرييل باربوسا هدفين في الدقيقتين 15 و29 ليتقدم فلامنغو 2-صفر في الشوط الأول.

واختتم جيورجيان دي أريسكايتا القادم من أوروغواي الثلاثية في منتصف الشوط الثاني.

ونجح فلامنجو في تحقيق ثلاثية تاريخية لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه بالدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس في نهاية عام 2019، ثم الفوز بالسوبر هذا العام.