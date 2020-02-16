الجيش اليمني يشن هجوما واسعا على معقل الحوثي في صعدة

فهمي محمد(صدى):

شنَّ الجيش الوطني اليمني اليوم الأحد هجومًا على مواقع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مران، معقل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة.

وجاء ذلك بمساندة مروحيات ومدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حيث أسفر الهجوم عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا في تخوم جبل العقيم المطل على جبال المسطبة والمروي، وتدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيا.

واستهدف طيران التحالف العربي تعزيزات الميليشيا الإيرانية القادمة من مديرية الظاهر، ودمَّر عربتين، وقتل جميع مَن كانوا على متنهما.