بالفيديو .. مدرب توتنهام يقتحم مقابلة تلفزيونية بعد الفوز على أستون فيلا

وكالات(صدى):

عاش البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، لحظات من الفرح بعد أن تغلب فريقه على أستون فيلا في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووثق مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني تم إجرائه بعد المباراة، فرحة المدرب الذى أقتحم بشكل طريف التسجيل الذى كان يتم مع لاعب فريقه هيونغ مين سون.

يذكر أن توتنهام تغلب على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ومن المقرر أن يواجه لايبزيغ الألماني، يوم الأربعاء المقبل.