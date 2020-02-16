المساعد للشؤون التعليمية يدشن انطلاقة دوري المدارس لكرة القدم بتعليم الشمالية

سلطان الهوير(صدى):

نيابة عن سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ عثمان بن إبراهيم العثمان دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ عباس بن صالح العنزي دوري المدارس لكرة القدم لمدارس المنطقة الذي ينظمه الاتحاد السعوي للرياضة المدرسية بحضور مدير ادارة النشاط الطلابي الأستاذ سليمان بن صالح الحميد وعدد من مشرفي النشاط .

واوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ سليمان الحميد أن هذه البطولة تعني بالطلاب وتهدف الى تكوين قاعدة رياضية من الطلاب الموهوبين في كرة القدم تخدم الرياضة السعودية أن شاء الله ، وذكر رئيس قسم النشاط الرياضي الاستاذ سعد لافي العنزي أن عدد الفرق المشاركة في البطولة بلغ ٥٢٩ فريقا على مستوى المنطقة وهي تستهدف الفئة السنية من ١٢ الى ١٨ سنه ، وعدد الطلاب المشاركين ٥٦٠٠ طالب وتقام البطولة على سبع ملاعب في مدينة عرعر ومحافظة طريف ومحافظة رفحاء ومحافظة العويقيلة .