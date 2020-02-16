الفراج وجستينه.. «الشباب» تعرض لـ «مؤامرة مطبوخة»

ماجد محمد(صدى):

أتفق الإعلامي وليد الفراج، والناقد الرياضي عدنان جستنيه، على أن نادي الشباب تعرض لمؤامرة ممنهجة، وذلك بعد نفيه استعانة النادي ببعض الجاليات الوافدة في مباراة الفريق أمام النصر.

وقال الفراج : نادي الشباب يقول انه لا يعلم من قام بتدبير حافلات العمالة بالمباراة ، وتعال نربطها مع التصوير الذي تم الاعداد له ومن قام بترتيب الحملة الالكترونية.

وأضاف : ومن مول اطرافها وفحص حسابات بنكية تم من خلالها تمويل كل الأطراف، سؤال بريء : هل تستطيع ان تعلن كل الحقيقة للناس؟ الكرة في ملعب الهيئة.

في حين وجه جستنيه سؤال عقب صدور هذا البيان قائلا هل نادي الشباب تعرض الى”مؤامرة” ممنهجة”مطبوخة”بقصد الإساءة للكيان ولحرمانه من “المليون”ريال،ام ان ادارة نادي الشباب فعلاً”تورطت”فيما نفته؟

وتابع : تصريح وكيل رئيس هيئة الرياضة د رجاء الله بأجراء”تحقيق”حول هذا الامر كفيل بكشف الحقيقة ومعرفة من هو “الجاني”الحقيقي