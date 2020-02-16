البرنامج التنشيطي الثالث للضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني بجدة

سعيد العجل(صدى):

دشن سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري اليوم الاحد الموافق ٢٢ / ٦ ١٤٤١ هـ البرنامج التنشيطي الثالث للضباط وذلك بمقر مركز وميدان التدريب بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة.

وذكر المتحدث الاعلامي للدفاع بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان هذا البرنامج يستهدف الضباط برتبة ( ملازم اول – ملازم – خريج) لتطوير أدائهم في جميع أعمال الدفاع المدني ومنها أعمال واجراءات السلامة والتخطيط والحماية المدنية واجراءات التحقيق والمعاينة لتحديد مسببات الحريق.

ويأتي هذا البرنامج امتداداً للبرامج التي أقيمت خلال الأعوام الماضية.

وفي كلمة لسعادة مدير المنطقة اللواء المنتشري اكد اهتمام المديرية بتطوير جميع العاملين بها وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول لتقديم خدمات الدفاع المدني بشكل مميز للجميع.