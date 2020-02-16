مواطن يبهر المارة بعزفه على العود

الأحد 16
فبراير
الطاقة اللي اخرجها من مجهودة بذرذرة لسانه اقوى بكثير من مجهود طاقته في دق العود هههه
ما شاء الله
أسأل الله يافهد إبن عبدالله ابن سعيد (( أبو خالد )) أن يرحمك ويغفر لك،وينير قبرك ويوسع مدخلك،ويتجاوز عن سيآتك، ويسكنك جنات النعيم،ووالداي وجميع أموات المسلمين..
اللهم آمين..
كذاب هو مثل البغبغاء والصوت مسجل
والاغنيه معروفه
لكن سبحان فيه فرق بالله ناظرو في وجه والله مسكين
وناظروا في وجه العلماء نور يخرج منهم
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
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زائر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
الطاقة اللي اخرجها من مجهودة بذرذرة لسانه اقوى بكثير من مجهود طاقته في دق العود هههه
ما شاء الله
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8713 ] نشر منذ 25 دقيقة
أسأل الله يافهد إبن عبدالله ابن سعيد (( أبو خالد )) أن يرحمك ويغفر لك،وينير قبرك ويوسع مدخلك،ويتجاوز عن سيآتك، ويسكنك جنات النعيم،ووالداي وجميع أموات المسلمين..
اللهم آمين..
لللل[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 22 دقيقة
كذاب هو مثل البغبغاء والصوت مسجل
والاغنيه معروفه
لكن سبحان فيه فرق بالله ناظرو في وجه والله مسكين
وناظروا في وجه العلماء نور يخرج منهم
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46203 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه