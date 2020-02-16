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  3. مواطن يبهر المارة بعزفه على العود

مواطن يبهر المارة بعزفه على العود




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة

الطاقة اللي اخرجها من مجهودة بذرذرة لسانه اقوى بكثير من مجهود طاقته في دق العود هههه
ما شاء الله

[ عدد التعليقات: 8713 ] نشر منذ 25 دقيقة

أسأل الله يافهد إبن عبدالله ابن سعيد (( أبو خالد )) أن يرحمك ويغفر لك،وينير قبرك ويوسع مدخلك،ويتجاوز عن سيآتك، ويسكنك جنات النعيم،ووالداي وجميع أموات المسلمين..

اللهم آمين..

[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 22 دقيقة

كذاب هو مثل البغبغاء والصوت مسجل
والاغنيه معروفه
لكن سبحان فيه فرق بالله ناظرو في وجه والله مسكين
وناظروا في وجه العلماء نور يخرج منهم

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