وظائف هندسية شاغرة في الشركة السعودية للكهرباء

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الشركة السعودية للكهرباء وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الرياض، بمسميات مهندس اتصالات

وخبير في سياسة الموارد البشرية.

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مهندس اتصالات أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في

تخصص علوم حاسب، شبكات حاسب، هندسة اتصالات، الهندسة الكهربائية، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة خبير في سياسة الموارد البشرية أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس، ويفضل الماجستير في تخصص موارد بشرية، إدارة أعمال، نظم المعلومات الإدارية.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن عبر الراوبط التالية :

مهندس اتصالات : أضغط هنا

خبير في سياسة الموارد البشرية : أضغط هنا