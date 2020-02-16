بايرن ميونيخ يفوز على كولون ويستعيد صدارة الدوري الألماني

وكالات(صدى):

فاز بايرن ميونخ 4-1 على ضيفه كولون اليوم الأحد، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن، حامل لقب المسابقة في المواسم السبعة الأخيرة، في الدقيقة الثالثة.

وسجل الفرنسي كينغسلي كومان وسيرج جنابري الهدفين الثاني والثالث لبايرن في الدقيقتين الخامسة و12، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 3-0.

وأضاف جنابري الهدف الرابع لبايرن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 66، فيما تكفل مارك أليكسندر أوث بإحراز هدف كولون الوحيد في الدقيقة 70.

وارتفع رصيد بايرن، الذي عاد لطريق الانتصارات مجدداً عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه لايبزج في المرحلة الماضية، إلى 46 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه لايبزج.