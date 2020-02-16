حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

وكالات(صدى):

كشفت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد COVID19، وهي لدى شخص يحمل الجنسية الصينية.

وأكدت في بيان لها، أن المصاب عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة، مشيرة إلى أنه تم رصد المرض من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

ويرتفع إجمالي عدد الإصابات المكتشفة بالفيروس في الإمارات إلى 9 حالات، تم شفاء 3 حالات منها، في حين لا تزال 6 حالات تتلقى الرعاية الطبية، وإحداها قيد الرعاية المكثفة والمتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي.