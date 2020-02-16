حقوق الإنسان: حسم قضايا النفقة قبل الانفصال يُعزز حقوق الطفل

الرياض(صدى):

سلطت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة على القرارات الأخيرة لوزارة العدل حول تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في قضايا الحضانة والنفقة.

وقالت عبر “تويتر” :”تنوه هيئة حقوق الإنسان بقرار معالي وزير العدل بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح خلال ٢٠ يومًا أو الحكم خلال ٣٠ يومًا من تاريخ الجلسة الأولى، مما يعزز حقوق الطفل ويحد من آثار الطلاق على الأسرة.”.