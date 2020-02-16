أنباء سارة للتعاون قبل مواجهة الدحيل

طلال الغامدي(صدى):

عاد اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون إلى صفوف فريقه من جديد؛ قبل مواجهة الدحيل ليكون ورقة رابحة جديدة في يد المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس.

وشارك اللاعب الكاميروني مع زملائه في التدريبات بعد تعافية من إصابة أبعدته نحو 6 أسابيع؛ حيث تعرض لكسر في عظمة “الشظية” وتمزق في أربطة الكاحل خلال كرة مشتركة جمعته مع عبدالله مادو مدافع فريق النصر خلال مواجهة الفريقين في بطولة السوبر التي توج بها الفريق العاصمي.

ويستضيف التعاون نظيره القطري، الثلاثاء المقبل، لحساب المجموعة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020.