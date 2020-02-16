مصرف الراجحي يقدم عروضا تمويلية لسيارات شركة الوعلان

علي القحطاني(صدى):

أعلن مصرف الراجحي عن تقديمه، لعروض تمويلية لسيارات شركة الوعلان، حيث يتيح تأجير السيارات من شركة هونداي للسيارات بتحويل الراتب.

وأوضح مصرف الراجحي أن تأجير السيارات بتحويل الراتب يكون بدون دفعة أولى، وبدون رسوم إدارية، وقسط شهري منخفض،لافتا إلي أن الدفعة الأخيرة حتى 35% لمدة 60 شهر، ومعدل النسبة السنوي يبدأ من 8.74 %.

وحول تأجير السيارات بدون تحويل الراتب، أبان مصرف الراجحي أنه يكون بدون رسوم إدارية، الدفعة الأولى تبدأ من 5%، قسط شهري منخفض، الدفعة الأخيرة حتى 35% لمدة 60 شهر، معدل النسبة السنوي يبدأ من 10.46%.

ودعا مصرف الراجحي الراغبين في تأجير السيارات لزيارة أقرب فرع إليك من فروع مصرف الراجحي أو زيارة إحدى معارض الوعلان للتجارة.