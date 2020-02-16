مخدر «الشبو اوالآيس» يدمر العقل ويتسبب بشيخوخة مبكرة والميل إلى الانتحار

عادل الحربي(صدى):

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن خطورة تناول ” الشبو “، حيث أنه الشكل المسحوقي للأمفيتامينات، وهو مادة كيميائية له مفعول قوي وسريع على الجهاز العصبي المركزي “العقل”.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن من مسمياته الشائعة (الآيس – الكريستال ميث – الزجاج – الطبشور).

وقالت اللجنة إن تناوله يدمر خلايا المخ ويؤدي إلى ظهور الشيخوخة المبكرة وتساقط الأسنان والسلوك العدواني والميل إلى الانتحار.

كما يؤدي إلى السكتة القلبية والهلاوس السمعية بالإضافة إلى عدم القدرة على إصدار الأحكام.