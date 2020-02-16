شاهد.. الأحفاد يُعيدون إحياء لقاء الملك عبدالعزيز وروزفلت على متن السفينة ذاتها

الرياض(صدى):

أعاد حفيد الملك عبدالعزيز «رحمه الله» الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، تنظيم لقاءًا ثنائيًا مع حفيد الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين دي روزفلت، لإحياء اللقاء الثنائي بين أجدادهما قبل 75 عامًا.

وأقيم اللقاء على متن السفينة يو إس إس فراجوت في جدة، إذ التقى الملك عبدالعزيز «رحمه الله» ورزفلت على متن السفينة يو إس إس كوينسي قبل 75 عامًا.

وألقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، خطابا للاحتفال بهذه الذكرى، قال فيه «شكراً لكم جميعاً للانضمام إلينا هذا المساء. مرحبا بكم في كوينسي هاوس. قبل خمسة وسبعين عامًا تقريبًا ، التقى قائدان عظيمان على متن السفينة الأمريكية. كوينسي».

وأضاف: «هذا اللقاء الأول بين رئيس أمريكي وملك سعودي وضع الأساس للشراكة الاستراتيجية الواسعة التي تشاركها الولايات المتحدة والمملكة اليوم».

وتابع: «إلى جانب الشراكة ، أقام الرئيس روزفلت والملك عبد العزيز صداقة شخصية في قلب العلاقات القوية التي تربط بلدينا اليوم».