صافرة نرويجية للقاء السوبر المصري

وكالات(صدى):

يُدير لقاء كأس السوبر المصري بين ناديي الأهلي والزمالك، طاقم حكام نرويجي بقيادة سيفين أودفار موين.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين الطاقم النرويجي، لإدارة المباراة المقرر لها الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيعاون الحكم المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، و الكرواتيان جوران جابريلو «حكم رئيسي»، وميرو جرجيتش «حكم مساعد» سيكونان سؤولان عن تقنية الفيديو.