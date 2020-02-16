بالفيديو.. «الصحة» ترصد أكثر من 1400 مخالفة في سوق الدواء المحلي

الرياض(صدى):

رصدت وزارة الصحة أكثر من 1400 مخالفة في سوق الدواء المحلي خلال حملة رقابية لقياس مدي توافر الدواء في الصيدليات بالمملكة.

زارت الحملة كل صيدليات المملكة وعددها أكثر من 800 صيدلية، كما تبين من عمليات الحصر للصيدليات عدم توفر الأدوية ولكن ليس سوء الممارسة.لأسباب متعلقة بنقطة البيع كالصيدلية أو وكيل الدواء أو ما يسبقه من خطوة إنتاج.

وحول ما يتعلق بممارسة التجفيف الدوائي من أصحاب المستودعات أو الوكلاء في الغالب لم ترصد، ولكن في حال رصدها ترفع للجهات المختصة الهيئة العامة للمنافسة وهذا دورهم الأساسي من خلال التقارير الأدلة.