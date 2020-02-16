شاب يهتك عرض خطيبته في غياب العائلة

القاهرة(صدى):

أقدم عاطل على هتك عرض خطيبته داخل منزل أسرتها في مصر وحملها منه سفاحا.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمًا غيابيًا بالسجن 10 سنوات، مؤكدة التحريات صحة الواقعة، وقيام المتهم بخطبة الفتاة وعمرها 17 سنة، بموافقة أسرتها وقام بقراءة الفاتحة واتفقا على موعد عقد القران.

وتبين من التحريات أنه في تلك الفترة استغل المتهم عدم تواجد أسرة خطيبته بالمنزل وهتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحا.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.