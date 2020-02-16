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مسنة ثمانينية تتزوج من ستيني في دار مسنين (فيديو)

مسنة ثمانينية تتزوج من ستيني في دار مسنين (فيديو)
القدس المحتلة(صدى):

شهدت مدينة أريحا الفلسطينية قصة زواج خيالية بين سيدة مسنة تبلغ 85 عامًا ومسن يبلغ 65 عامًا.

وتعرفت السيدة وتدعى سعاد على هاشم في دار مسنين؛ حيث تقدم هاشم إليها لأنها مثقفة رغم أنها تكبره بأعوام؛ وأقاما حفل الزفاف في دار للمسنين.

وقال هاشم إنه يحب سعاد لذلك تقدم إليها، لافتًا إلى أنه لديها أولاد وهو لديه أولاد ولكن لا يعرفون شيئًا عنهم.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 39 دقيقة

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[ عدد التعليقات: 46199 ] نشر منذ 31 دقيقة

ياقطع قلبي العروس تعقلز
الله المستعان والله قهر لصار الواحد يخلف ويربي ويتعب ويشقى وفي الاخير يدخلون دار المسنين ولا ينشدون عنه

[ عدد التعليقات: 8698 ] نشر منذ 7 دقائق

ماشاء الله،
مبروووووووووووووووووووووك للعروسين،،

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