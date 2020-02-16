مسنة ثمانينية تتزوج من ستيني في دار مسنين (فيديو)

القدس المحتلة(صدى):

شهدت مدينة أريحا الفلسطينية قصة زواج خيالية بين سيدة مسنة تبلغ 85 عامًا ومسن يبلغ 65 عامًا.

وتعرفت السيدة وتدعى سعاد على هاشم في دار مسنين؛ حيث تقدم هاشم إليها لأنها مثقفة رغم أنها تكبره بأعوام؛ وأقاما حفل الزفاف في دار للمسنين.

وقال هاشم إنه يحب سعاد لذلك تقدم إليها، لافتًا إلى أنه لديها أولاد وهو لديه أولاد ولكن لا يعرفون شيئًا عنهم.