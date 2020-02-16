مسنة ثمانينية تتزوج من ستيني في دار مسنين (فيديو)
شهدت مدينة أريحا الفلسطينية قصة زواج خيالية بين سيدة مسنة تبلغ 85 عامًا ومسن يبلغ 65 عامًا.
وتعرفت السيدة وتدعى سعاد على هاشم في دار مسنين؛ حيث تقدم هاشم إليها لأنها مثقفة رغم أنها تكبره بأعوام؛ وأقاما حفل الزفاف في دار للمسنين.
وقال هاشم إنه يحب سعاد لذلك تقدم إليها، لافتًا إلى أنه لديها أولاد وهو لديه أولاد ولكن لا يعرفون شيئًا عنهم.
AffiliateLabz[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 39 دقيقة
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🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46199 ] نشر منذ 31 دقيقة
ياقطع قلبي العروس تعقلز
الله المستعان والله قهر لصار الواحد يخلف ويربي ويتعب ويشقى وفي الاخير يدخلون دار المسنين ولا ينشدون عنه
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8698 ] نشر منذ 7 دقائق
ماشاء الله،
مبروووووووووووووووووووووك للعروسين،،
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46199 ] نشر منذ 4 دقائق
بنات
بنات
ينات
بنات