بدء تنفيذ مشروع المجمع التجاري للتسوق والترفيه بحي السفارات بالرياض

الرياض(صدى):

بدأت الشركة الموحدة للتطوير العقاري في تنفيذ مشروعها الجديد بحي السفارات بالرياض.

وقامت الشركة بضع حجر الأساس لمشروعها 1364AH، وذلك بحضور عدد من قادتها والجهات المشاركة معها.

يذكر أن مشروع 1364AH وهو مجمع تجاري للتسوق والترفيه، وسيقام على مساحة تفوق 38 ألف م2

ويتضمن المجمع تفاصيل معمارية أصيلة، وواجهات مُبتكرة تتوسطها ممرات ومسطحات مائية وأخرى خضراء، ونمط معماري سلماني، وسيضم علامات تجارية فاخرة ووحدات مكتبية ومساحات عمل مشتركة.

وسيكون المجمع بمثابة مركزًا جديدًا للتسوق والترفيه والأعمال بحي السفارات