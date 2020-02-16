نتنياهو يعلن عن عملية تطبيع كبيرة مع دول عربية وإسلامية
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل تدخل في عملية تطبيع مع عدد كبير من الدول العربية والإسلامية،منها دولة السودان.
وغرد نتنياهو : “لاحقا للقاء التاريخي الذي عقدته مع رئيس مجلس السيادة السوداني، سيلتئم هذا الأسبوع فريق إسرائيلي سيعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون بين البلدين”.
وتابع : “الغاية من ذلك هي التوصل في نهاية المطاف إلى إحلال التطبيع وإلى إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان”.
وأضاف: نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية.. أنتم ترون جزءا صغيرا منها فقط، فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء.
واستكمل: وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط، وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا. هذه هي ثمار سياستنا.
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