نتنياهو يعلن عن عملية تطبيع كبيرة مع دول عربية وإسلامية

وكالات(صدى):

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل تدخل في عملية تطبيع مع عدد كبير من الدول العربية والإسلامية،منها دولة السودان.

وغرد نتنياهو : “لاحقا للقاء التاريخي الذي عقدته مع رئيس مجلس السيادة السوداني، سيلتئم هذا الأسبوع فريق إسرائيلي سيعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون بين البلدين”.

وتابع : “الغاية من ذلك هي التوصل في نهاية المطاف إلى إحلال التطبيع وإلى إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان”.

وأضاف: نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية.. أنتم ترون جزءا صغيرا منها فقط، فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء.

واستكمل: وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط، وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا. هذه هي ثمار سياستنا.