مجمع الأمير فهد بن سلطان ينظم محاضرة توعوية بعنوان «فيروس كورونا المستجد»

عبدالله التمامي(صدى):

نظمت مدرسة مجمع الأمير فهد بن سلطان القسم الابتدائي صباح يوم الخميس 19/6/1441هـ محاضرة طبيةو توعوية بعنوان (فيروس كورونا المستجد) ويأتي ذلك ضمن إطار الاستعدادات والإجراءات الوقائية والاحترازية للفايروس وذلك بحضور قائد المدرسة الأستاذ/ ناصر نزال العمراني ومجموعة من المعلمين والطلاب ,وقد أدار المحاضرة الدكتور قرشي ,وتخلل المحاضرة عرض مصور لحالة ظهور الفيروس ومصادره وكيفية انتقال العدوى والأعراض والعلامات التي تظهر على المصابين في مراحله الاولى, موضحاً الاحتياطات الأولية والهامة خاصة بالميكروبات المنتقلة عن طريق الهواء واللمس عند التعامل مع أي حالة مصابة أو مشتبهة بها .

مشدداً على أهمية مراجعة أقرب مستشفى أو إحدى المستوصفات الصحية, في حال ظهور بعض الأعراض المصاحبة للمريض, وخاصة ارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس والسعال المستمر.

بالإضافة إلى تعليم الطلاب بالشرح المفصل والعملي بعض الطرق الوقائية التي تحد من انتشار هذا الوباء.

وفي ختام المحاضرة قدم مدير المدرسة الأستاذ / ناصر نزال العمراني شكره وتقديره للدكتور قرشي وزملاءه من منسوبي صحة تبوك لجهودهم المستمرة في تثقيف المجتمع ونشر الوعي الصحي بكافة الوسائل الممكنة.