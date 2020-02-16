بالصور.. النصر يواصل استعداداته لمواجهة العين الإماراتي 

طلال الغامدي(صدى):

واصل نادي النصر استعداداته لمباراة الفريق مساء الثلاثاء المقبل أمام نادي العين الإماراتي علي ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات

وشملت استعدادات النصر الآتي: اجتماع فني وتدريبات لياقية وجوانب تكتيكية والنادي الصحي، وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة عودة ثنائي الفريق عمر هوساوي وعبدالله الخيبري بعد تعافيهما من الإصابة الأخيرة والتي أبعدتهما عن الملاعب.