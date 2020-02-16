الفيصل: نرحب ببطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.. وندعو الجماهير لحضور مبارياتها

ماجد محمد(صدى):

دعا الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الجماهير الرياضية لحضور مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها يوم غد في مدن الرياض والدمام والخبر.

ورحب الفيصل بجميع المنتخبات المشاركة في البطولة، متمنيًا أن تقدم الكرة العربية خلال الفترة القادمة المزيد من النجوم.

وأضاف، فى تصريحات له اليوم، أن الاتحاد يسعى لبناء منظومة رياضية متكاملة، كما يستهدف تنمية المواهب الكروية العربية، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك سيتم من خلال إطلاق مسابقات لمختلف الفئات العمرية لإكسابهم خبرات فنية تفيدهم في مستقبلهم الرياضي.

يذكر أن بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما ستستمر من 17 فبراير الحالي حتى الخامس من مارس المقبل.