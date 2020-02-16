السجن 10 سنوات لشاب اغتصب خطيبته وحملت منه سفاحًا

القاهرة(صدى):

حكمت محكمة مصرية بالسجن 10 سنوات على عاطل إثر هتكه عرض خطيبته داخل منزل أسرتها بمنطقة المنتزه وحملها منه سفاحًا.

وكانت التحريات أكدت قيام المتهم بخطبة الفتاة وعمرها 17 سنة، بموافقة أسرتها وقام بقراءة الفاتحة واتفقا على موعد عقد القران.

واستغل المتهم عدم تواجد أسرة خطيبته بالمنزل وهتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.