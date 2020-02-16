  • الأحد 16

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. شاهد.. مواطنات يُدخن علنًا: «نشعر بالحرية أخيراً»

شاهد.. مواطنات يُدخن علنًا: «نشعر بالحرية أخيراً»

شاهد.. مواطنات يُدخن علنًا: «نشعر بالحرية أخيراً»
عادل الحربي(صدى):

شهدت عدد من المناطق في المملكة تدخين بعض المواطنات بشكل علني في الشوارع.

وأجرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا تضمن لقاءات مع عدد من السعوديات يُدخن علنا وبعيدا عن أعين أسرهن.

وقالت إحدى المدخنات وهي إحدى الموظفات في شركة خاصة في وسط الرياض، عمرها 27 ،للوكالة: “تدخيني علنا مرتبط بممارسة حريتي المكتسبة أخيرا في المجتمع. أشعر أنني حرة وسعيدة أن لدي الخيار.

ونقلت الوكالة على لسان بعضهن أنه بات تدخين النساء السعوديات للشيشة والسجائر مشهداً مألوفاً ومسموحاً به في كثير من الأماكن العامة بالمملكة، وهو أمر لم يكن من الممكن تخيله قبل أشهر قليلة.

يذكر أن المملكة شهدت على جانب أخر تغييرات جذرية أكثر إيجابية في حقوق المرأة؛ حيث تم رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة فتح دور السينما، والسماح بإقامة حفلات ترفيهية.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 23 دقيقة

لماذا لا نسمع الا اصوات الفاسدات

اين اصوات العفيفات ؟؟

[ عدد التعليقات: 93633 ] نشر منذ 19 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

… الامور بإنحدار مخيف ..

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 19 دقيقة

وش باقي الله يستر على قبلة المليار مسلم الله يستر مما هو اتي الله معكم يأهل السعودية

[ عدد التعليقات: 4792 ] نشر منذ 5 دقائق

هن اقليات فاسدات …
اما الاغلبية ولله الحمد ففيهم خير
وخلاف هذا التقرير المغلوط .
وعمر الحرية ما كانت في الانحلال
الاخلاقي والسلوكي .

[ عدد التعليقات: 881 ] نشر منذ 4 دقائق

خير الكلام ما قل ودل..
…””” ابك “””…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *