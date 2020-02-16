شاهد.. مواطنات يُدخن علنًا: «نشعر بالحرية أخيراً»
شهدت عدد من المناطق في المملكة تدخين بعض المواطنات بشكل علني في الشوارع.
وأجرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا تضمن لقاءات مع عدد من السعوديات يُدخن علنا وبعيدا عن أعين أسرهن.
وقالت إحدى المدخنات وهي إحدى الموظفات في شركة خاصة في وسط الرياض، عمرها 27 ،للوكالة: “تدخيني علنا مرتبط بممارسة حريتي المكتسبة أخيرا في المجتمع. أشعر أنني حرة وسعيدة أن لدي الخيار.
ونقلت الوكالة على لسان بعضهن أنه بات تدخين النساء السعوديات للشيشة والسجائر مشهداً مألوفاً ومسموحاً به في كثير من الأماكن العامة بالمملكة، وهو أمر لم يكن من الممكن تخيله قبل أشهر قليلة.
يذكر أن المملكة شهدت على جانب أخر تغييرات جذرية أكثر إيجابية في حقوق المرأة؛ حيث تم رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة فتح دور السينما، والسماح بإقامة حفلات ترفيهية.
سويلم[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 23 دقيقة
لماذا لا نسمع الا اصوات الفاسدات
اين اصوات العفيفات ؟؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93633 ] نشر منذ 19 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
… الامور بإنحدار مخيف ..
عادل عبدالحي حمزة[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 19 دقيقة
وش باقي الله يستر على قبلة المليار مسلم الله يستر مما هو اتي الله معكم يأهل السعودية
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14974 ] نشر منذ 7 دقائق
امحق حريه😷فاهمينهاغلط
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4792 ] نشر منذ 5 دقائق
هن اقليات فاسدات …
اما الاغلبية ولله الحمد ففيهم خير
وخلاف هذا التقرير المغلوط .
وعمر الحرية ما كانت في الانحلال
الاخلاقي والسلوكي .
محماس السادس[ عدد التعليقات: 881 ] نشر منذ 4 دقائق
خير الكلام ما قل ودل..
…””” ابك “””…