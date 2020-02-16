بهلكي : السومة وبلايلي سيدعمان الفريق أمام الاستقلال

طلال الغامدي(صدى):

قال مازن بهلكي مدرب الأهلي المؤقت، اليوم الأحد، إن مواجهة الغد أمام استقلال طهران ليست سهلة.

وأضاف: لدينا ضغط مباريات في كافة البطولات التي تشارك فيها خلال هذا الشهر، ونتمنى التوفيق وتحقيق الانتصار في مواجهة الغد الهامة.

وتابع : الثنائي عمر السومة ويوسف بلايلي سيدعمان صفوف الفريق في لقاء الغد بعد شفائهما من الإصابة، وهذه إضافة كبيرة لنا في المباراة.

وفيما يتعلق بالإصابات التي لحقت بالفريق، قال : أغلب الإصابات التي لحقت بالفريق هي إصابات عضلية أو نتيجة الإرهاق، نظرا لضغط المباريات، ونوح الموسى تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وكذلك تعرض سعيد المولد لإصابة عضلية، وهو الآن يخضع لبرنامج تأهيلي في جدة.

ووجه الشكر إلى المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي الأستاذ عبدالإله مؤمنة، ونائبه الدكتور ياسر محروس، على منحه الثقة في قيادة الفريق الكروي الأول فنياً في مواجهة استقلال طهران الإيراني.

وفي السياق ذاته قال عمر السومة : تعرضنا لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية، وكذلك لعدد من الإصابات أثرت بشكل كبير على نتائج الفريق، لكننا جاهزون لمواجهة الغد، ويجب علينا التركيز في الملعب فقط، والابتعاد عن أي شيء خارج الملعب.

وتابع : سنلعب غدا مواجهة قوية أمام منافس قوي، ويجب علينا تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للمضي قدما في مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا.

وأضاف: نلعب هنا في الكويت على أرضنا، وقامت الجماهير باستقبالنا بشكل رائع في المطار، وهذا ليس بغريب على الأحباء في الكويت ولهم مكانة في القلب، وإن شاء الله نعدهم بتحقيق الانتصار.