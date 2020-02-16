جمال عارف يطالب الاتحاديين بوقف الأفراح رغم التأهل 

ماجد محمد(صدى):

رأى الناقد الرياضي جمال عارف أنه من حق الاتحاديين أن يفرحوا بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية رغم كل الأوضاع والتجاذبات التي مرت على الفريق.

ودعا عارف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” الاتحاديين بوقف الأفراح استعدادا للقاء الكلاسيكو أمام الهلال السبت القادم.

وأوضح عارف أن المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين ويفترض أن يكون هناك أعداد وتجهيز اتحادي للمباراة.

ومن المقرر أن الهلال يلتقي مع ضيفه الاتحاد في إطار الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.