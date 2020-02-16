مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن وجود عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض.

ولفتت المدينة، إلي أنَّ الوظائف المتاحة هي طبيب نائب- نساء وولادة، طبيب استشاري- طب تلطيفي، طبيب نائب- أطفال، طبيب نائب- جراحة الأوعية الدموية، طبيب نائب- أشعة،طبيب نائب- جراحة العظام.

ولفتت إلي حاجتها أيضا لطبيب نائب- طب نفسي، طبيب نائب- أورام، طبيب استشاري- جراحة الأوعية الدموية، طبيب نائب- طب الطوارئ، طبيب استشاري- نساء وولادة، طبيب استشاري- طوارئ أطفال، طبيب استشاري- العناية المركزة لدى الأطفال.

وأوضحت أنها لديها وظائف شاغرة ومنها طبيب نائب- العناية المركزة لدى الأطفال، طبيب استشاري- أطفال حديثي الولادة،طبيب استشاري- جراحة الإصابات،طبيب نائب- جراحة القلب.

وذكرت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 فبراير 2020م، ولذلك يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا