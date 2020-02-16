محمد الدويش: تصريح «بيتروس» ليس به إساءة أو تجريح أو اتهام

نواف السالم(صدى):

أكد الناقد الرياضي، محمد الدويش، أن تصريح البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب نادي النصر ليس فيه إساءة أو تجريح أو اتهام لأحد.

وأضاف الدويش : «تصريح بيتروس ليس فيه إساءة ولا تجريح ولا إتهام ومع ذلك أنا ضده لأن الكلام ليس عنه حتى يدافع عن نفسه، دفاع اللاعبين عن الكيان يكون من خلال مباريات الملعب فقط، أما المباريات الكلامية فلها ناسها ولا ينبغي زج اللاعبين بها واشغالهم بلاعبيها ».

وكان بيتروس قد صرّح عقب لقاء النصر والشباب بأن «رئيس الشباب يثرثر كثيرا، وعليه احترام النصر، والنصر بطل هذا المكان، وعليه أن يصمت».

وتابع: «نطالب الجميع باحترام النصر، ردنا اليوم كان في الملعب، قاتلنا دون أن نتحجج ودون حديث، نشكر الجماهير ونطلب منها الوقوف معنا».