شاهد.. مليشيا إيران في العراق تُعيد تاريخ قتل وحرق «طباخة» الشاه

وكالات(صدى):

تتفنن مليشيا إيران المسلحة، في قتل المعارضين وكذلك إثارة الفوضى وإشعال الفتن بطرق مبتكرة.

وتطبيقًا لمقولة أن التاريخ يُعيد نفسه، فإن مليشيا الخميني الإرهابية تُقدم كل يوم على قتل العراقيين والعراقيات بأساليبهم الوحشية.

وكانت أشهر صورة للثورة الإيرانية عام 1979، لسيدة إيرانية كبيرة في العمر تعمل في قصر شاه إيران، وقد أمسكوا بها أنصار الخميني وقتلوها في الشارع ثم حرقوها.

ومنذ إمساك الخميني، بذمام الحكم في إيران وهو يحكم بالإعدام ضمنيًا على معارضيه، بالإضافة إلى انتهاكاتهم في العراق وسوريا والبلدان التي ينشر فيها الفوضى مستخدمًا مليشياته المسلحة.