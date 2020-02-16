فيات كرايسلر تناضل لإحياء سيارات دودج فايبر

روما(صدى):

تسعى شركة فيات كرايسلر الإيطالية لإحياء سيارتها دودج فايبر التى تم إيقاف إنتاجها منذ عام 2017.

وتواجه الشركة حاليا الكثير من التحديات التى يمكن أن تحول دون إعادة إنتاج دودج فابير مرة أخرى.

وتأتى إضافة الوسائد الهوائية الجانبية في المقصورة، والتى أصبح وجودها إلزامي فى الولايات المتحدة، من أولى التحديات التى تواجهها، خاصة وأن دودج فابير سيارة منخفضة الركوب ولا تتواجد بها مساحة كافية، الأمر الذى يجعل من تركيب هذه الوسائد شئ صعب ومكلف في نفس الوقت.

وبجانب ذلك، فأن مبيعات الأخيرة للجيل الخامس من دودج فابير جاءت ضعيفة للغاية، وهو ما يجعل الشركة تفكر ألف مرة قبل إطلاق سيارتها مرة أخرى.