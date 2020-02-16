بالصور.. حماس تستعين بفتيات حسناوات لاختراق هواتف الجنود الإسرائيليين 

وكالات(صدى):

أحبطت إسرائيل، محاولة تكنولوجية من قبل حركة حماس الفلسطينية لاختراق هواتف الجنود الإسرائيليين عبر إغرائهم بتطبيقات “خبيثة” عن مواقع التواصل الاجتماعي مستعينة بفتيات حسناوات.

ومن جهته، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ، أفيخاي أدرعي، أن دولته نجحت بإحباط محاولة عبر التكنولوجيا لاختراق هواتف جنود إسرائيليين عبر إغرائهم عن طريق فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت أدرعي:”إحباط تكنولوجي ناجح لشبكات الخوادم التابعة لحماس بعد محاولات متجددة لاختراق هواتف جنود جيش الدفاع. حاولت حماس التواصل مع الجنود عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة إغرائهم لتنزيل تطبيقات خبيثة ولكن هذه المرة كسابقاتها فشلت”.