سلطنة عمان: خطر اندلاع مواجهة فى مضيق هرمز أكبر من أى مكان آخر بالخليج

مسقط(صدى):

حذر وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، من أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في مضيق هرمز ”أكبر مقارنة بأي مكان آخر بمنطقة الخليج“.

وقال الوزير العماني، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن ”هناك الكثير من السفن الحربية في (منطقة) هرمز ومبعث قلقنا هو أن خطأ قد يحدث“.

وأضاف أن هذا يجعل المنطقة ”نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج خلال الشهور المقبلة“.

ويذكر أنه يعبر بالممر المائي الواقع بين إيران وسلطنة عمان، والذي يبلغ عرضه عند أضيق نقطة 33 كيلومترا، نحو 30% من جميع شحنات النفط الخام وغيرها من المشتقات النفطية السائلة التي يتم الاتجار بها بحرا.

ودفع الخلاف بين إيران والغرب عدة دول لإرسال مجموعات عمل حربية لحماية الشحن هناك، وألقت واشنطن بالمسؤولية على طهران في هجمات على سفن تجارية دولية في المنطقة أو بالقرب منها، وهو ما تنفيه طهران.

كما هددت طهران أيضا بأعمال انتقامية إثر مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني، في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة، إلا أن محللين في المنطقة قالوا إن ذلك لن يشمل تدخلا في المضيق على الأرجح.