رسالة غامضة حول «كورونا» تحتل «واتساب»

وكالات(صدى):

شهدت الأيام الماضية انتشار رسالة غامضة عبر “واتساب”، تتحدث عن عثور هيئة بحثية أخيرًا على علاج لفيروس “كورونا” الجديد.

وقالت صحيفة “مترو” إنه يظهر في الرسالة: “أنباء جيدة من ووهان، تم العثور أخيرًا على علاج لفيروس كورونا الجديد، وهو عبارة عن قدح واحد من الثوم المغلي في الماء، وقد أثبت الأطباء الصينيون الكبار دقة العلاج وفعاليته على المرضى، وكل ما يحتاجه الشخص 8 فصوص من الثوم و7 أكواب من المياه، واتركهم حتى الغليان بصورة جيدة، ثم اشرب الماء وتناول الثوم، لتشفى تمامًا في ليلة واحدة من فيروس كورونا”.

وحذّرت واتساب من أن تلك الرسالة الغامضة ليست إلا مجرد “سبام”، أو رسالة الغرض منها اختراق هاتفك أو حسابك.