مدير عام تعليم الرياض يفتتح أعمال ملتقى دور القيادة المدرسية في الرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أكد مدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، الدور العظيم لقائد المدرسة في الإشراف على كل ما يختص بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن القيمة الكبرى للمدرسة تتمثل في إعداد جيل متميز نافع ومحب لوطنه، معتز بدينه، ومطيع لولاة أمره.

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وأهاب المدير العام بضرورة صقل مواهب الطلاب وتزودهم بالمهارات وتوفير بيئة تربوية مناسبة داخل المدرسة لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، والإسهام في دفع عجلة التنمية، وقال إن على سواعدهم تقوم التنمية، وفق معارف ومهارات تبنى عليها شخصياتهم المعتدلة السليمة ذات أهداف من متطلبات وطنية وإنسانية، من خلال الابتكارات التي تسهل على الناس حياتهم.

وشدد الوهيبي على أن “وطننا يحتاج إلينا، وينتظرنا، لنبني ونجهز ونهيئ، فنحن في وطن أعزه الله وأكرمه بالحرمين الشريفين، في ظل قيادة الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله، وهذا منبع عزنا وفخرنا”.

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وقدم المدير العام شكره للمشاركين في أعمال ملتقى دور القيادة المدرسية من الأكاديميين والمختصين على جهودهم، خلال افتتاحه أعمال الملتقى، الذي نظمه مكتب التعليم في السويدي، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومدير الإشراف التربوي خالد الدوسري، ورئيس قسم القيادة المدرسية ناصر السلطان، وعدد من القيادات التربوية، وحضور أكثر من 150 مشرفا تربويا وقائد مدرسة.

من جانبه، ألقى مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد العويس، كلمة رحب فيها بالحضور، وقدم شكره للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على رعايته وافتتاحه ملتقى دور القيادة المدرسة في ظل “رؤية ٢٠٣٠”.

وأوضح العويس أن أعمال الملتقى ستتناول خلال يومين “رؤية المملكة ودور وزارة التعليم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠”، و”التجارب والمبادرات في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠”، إضافة إلى ورشتي عمل عن دور القيادة المدرسية في ظل رؤية ٢٠٣٠.