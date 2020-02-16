السيتي مُهدد بفقدان بطولة الدوري التي فاز بها عام 2014

وكالات(صدى):

كشفت تقارير إنجليزية عن أن مسؤولو مانشستر سيتي يعيشون فترة صعبة، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمانهم من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين.

وذكرت التقارير أن السيتي مهدد بفقدان بطولة الدوري التي فاز بها عام 2014، في حال عدم قبول الاستئناف الذي سيتقدم به للمحكمة الرياضية.

وأضافت التقارير أن السيتي قد يخصم منه نقاط في موسم 2013-2014، في حال فرض عقوبة جديدة عليه من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ما يعني إمكانية خسارته اللقب الذي فاز به.