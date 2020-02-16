3 أعشاب طبيعية للتخلص من غازات البطن نهائيا 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر غازات البطن مصدرا لإحراج للكبار والصغار لأنها تسبب آلام شديدة في البطن.

ونستعرض أغذية وأعشاب خارقة لمكافحة غازات المعدة ومنها الزنجبيل والكمون والنعناع.

يخفف الزنجبيل من مشاكل الغازات وانتفاخ المعدة، لذلك اصنعى شاي الزنجبيل عن طريق غلي كمية صغيرة من الزنجبيل في الماء.

يستخدم شاي النعناع كعشب لتخفيف الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي، لأنه يزيد من إنتاج الصفراء من المرارة مما يساعد على تخفيف غازات المعدة وعسر الهضم وآلام البطن وحرقة المعدة.

وتساعد بذور الكمون على التخلص من الانتفاخ والحموضة وعسر الهضم، لأنه يحفز الغدد اللعابية التي تمنع تكوين الغازات الزائد في المعدة وتعزيز الهضم بشكل أفضل.