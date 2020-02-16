أمستردام(صدى):

تلجأ أمستردام، لاتخاذ قرار بمنع الأجانب من شراء الحشيش، لتقليل عدد السائحين الذين يزورونها من أجل هذا النوع من السياحة في هولندا.

وتحاول المدينة تقليل عدد السائحين الذين يزوروها من أجل شراء مخدر الحشيش بشكل قانونيّ، كما أن أمستردام يزورها أكثر من 17 مليون شخص سنوياً.

وتعتبر المقاهي أحد أهم أسباب الزيارة في أمستردام بنسبة 33%، مقارنةً بركوب الدراجات في المدينة بنسبة 21%، أو الزيارة لأن المدينة كانت رخيصة بنسبة 11%.

وتتجه أمستردام إلى حظر الرحلات السياحية لمنطقة تجارة الجنس التي تشتهر بها المدينة في منطقة الضوء الأحمر الشهيرة.