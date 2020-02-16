الطلاب العائدون من الصين يخرجون من الحجر الطبي دون إصابات

الرياض(صدى):

يستعد الطلاب العائدون من الصين، للخروج اليوم الأحد، من الحجر الطبي بالرياض، وذلك بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات الطبية التى خضعوا لها عدم إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

يأتي ذلك بعد أن طبقت وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية على الطلبة فور عودتهم في 2 فبراير الجاري، والتى من بينها الكشف على الطلبة مرتين يوميًا، كما تم عمل فحص للعاب كل ثلاث أيام للتحقق من إصابتهم بالإنفلونزا من عدمه.

الجدير بالذكر أن الفحوصات تمت في مستشفي الدرعية بشمال الرياض، وهو مستشفي لم يتم افتتاحه رسميًا.

من جانبها، قالت وزارة الصحة بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد(Covid-19)داخل المملكة».

وأضافت «بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (69256) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم (9645) بينما توفي(1669)».