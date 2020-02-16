كاتب كويتي ينتقد مسرحيات العلي والبلام: «هادمة للقيم والمجتمع»

خالد الظفيري(صدى):

قال الكاتب الكويتي الدكتور سعود العصفور، إن المسرحيات التي يقدمها الفنانان طارق العلي وحسن البلام، هادمة لقيم المجتمع والآداب العامة وتعمم رسائل سلبية وتعدي على فئات المجتمع.

وسخر من ترديد رسالة في نهاية العرض فيها أن الفن رسالة هادفة.

ومن جانبه تساءل حسن البلام في مقطع فيديو: «أنت شنو، أنت سياسي أنت شخص فني، أنت من حضرتك، هل فاضية الكويت من المشاكل حتى تهاجمني أنا وطارق العلي، وما هي آخر مسرحية حضرتها وماهي خلفيتك الفنية، وش تبي، وتعال تواصل معاي أو مع طارق، أو تبي تنشهر على حسابنا».

وعلق سعود العصفور، قائلا: «لا أعتقد أن أحداً بحاجة لشهادة لكي يرى حجم التردي والتراجع في مستوى الأعمال المسرحية المقدمة للجمهور، ولا أحتاج أن أدلل بمقاطع من أعمالكم على ما ذكرته في التغريدة، ولا تتصل فيني ولا أتصل فيك، يكفي أن أحيل إلى الردود على تغريدتي وتغريدات حساب المجلس وفيها رأي الجمهور الفعلي».

وتفاعل عدد كبير مع التغريدات ومقاطع الفيديو، البعض يصدق على كلام الكاتب العصفور، فيما يرى البعض الآخر أن الفنانين يقدمان أعمالا كوميدية.