صحة عسير تعلن انطلاق حملة الرش البؤري في عدة محافظات ومراكز

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأت إدارة وأقسام مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة بصحة منطقة عسير اليوم الأحد ، في تنفيذ حملة الرش البؤري للمنازل بالمبيد ذو الأثر الباقي وذلك على مدى خمسة أيام في كل من محايل ، والمجاردة ، والفرشة ، والربوعة ، ومربه ، وردوم ، وسريان ، وريده ، وذهب ، والنجفة ، والجهيفة .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن الحملة تأتي بناء على توجيه سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري بتنفيذ خطط مكافحة نواقل المرض بما يعزز الوقاية من كثير من الأمراض – بإذن الله – .

وأضاف آل شايع أنه تم تأمين جميع احتياجات تلك الفرق من أجهزة ومبيدات وقد تم تدريب العاملين على أعمال الرش حسب المواصفات الفنية المطلوبة كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات والمراكز للمشاركة الحملة والتوعية بأهدافها وذلك بهدف تعريز الوقاية للمجتمع.

وتشارك في تنفيذ الحملة ٤٧ فرقة ، تضم ٣٣١ شخصاً من المشاركين ، باستخدام ٦٥ مركبة ، ويبلغ عدد السكان المستفيدين من الحملة ١١ ألف و ١٦٣ نسمة ، موزعين في ١٠٨ قرية تضم ٢٠٠٣ منزل تقريباً.