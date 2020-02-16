اعترافات مروعة لفتاة ذبحت أمها بـ«موس»: وصفتني بالجنون

بغداد(صدى):

كشفت الفناة المتهمة بذبح والدتها في العراق، في اعترافاتها عن سبب قيامها بفعلتها الشنيعة.

وقالت المتهمة صاحبة الـ 26 عامًا وفقا لما نشره مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد: “والدتي كانت تعاملني بصورة سيئة ودائما ما تصفني بعبارة “مجنونة أو مخبلة” أمام أقاربي وأصدقائي، لذا فكرت بالتخلص منها نهائيا وبدأت أبحث عبر موقع يوتيوب عن طريقة لقتلها”.

ولفتت إلى إنها بعد البحث توصلت إلى فكرة ذبحها وقامت أولا بشراء آلة جارحة (موس) قبل الحادثة بثلاثة أيام.

وتابعت : “.وفي اليوم الأول من السنة الجديدة سنحت لي فرصة التنفيذ لأن والدتي كانت دائما توصلني إلى مكان عملي، وهو صالون في حي الشعب، لكونها كانت تخاف علي من البقاء وحدي”.

واستكملت: “بعد أن دخلت معي وأجلستها على الكرسي وأبلغتها بأنني قد تعلمت حيلة سحرية من الإنترنت هي التنويم المغناطيسي، جلست والدتي وقمت بربط يديها خلف ظهرها”، قبل أن تشرع في طعنها على مستوى الرقبة لأكثر من مرة وتفصل رأسها عن جسدها.

وبعد تنفيذ الجريمة، اتصلت الجانية بخالها وأطلعته على فعلتها، ليبلغ الأخير قوات الأمن في بغداد التي اعتقلتها.

وكان ذوي المجني عليها أكدوا أنها تعاني من أمراض نفسية منذ مدة، ودخلت على إثرها مستشفى الأمراض النفسية