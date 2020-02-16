حساب المواطن يوضح مفهوم «المبالغ المرتجعة»

الرياض(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن مفهوم المبالغ المرتجعة الذي يظهر عند التسجيل للحصول على الدعم، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عبر موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏‎المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري ” .

وأضاف: ” ‏‎وفي حال كانت الدفعة “مدفوعة” الرجاء مراجعة البنك، و التأكد انه لم يتم الايداع، و يلزمك توفير كشف حساب من البنك، وتقديم اعتراض مالي من أيقونة ” الدفعات المالية ” دفعة لم تستلم ” وإرفاق كشف الحساب ” .