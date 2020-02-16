ترقية 436 عضوًا على مختلف المراتب في ‎النيابة العامة

سعيد العجل(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- أمراً ملكياً كريماً يقضي بترقية (٤٣٦) عضواً من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي وما قضى به من ترقيات، موضحاً أنه يأتي في سياق الدعم الكبير من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين_ أدام الله عزهما_ للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لكافة احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.

وهَنَّأ النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة وحثهم على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عزهما وتوفيقهما ويديم علي وطننا الغالي امنه واستقراره.