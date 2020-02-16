ألف صقرا تحلق في سماء طريف

سلطان الهوير(صدى):

انتشرت خلال الأيام الماضية عروض الصقارة والصقارين شرق طريف، قبل بدء فعاليات مسابقة مهرجان طريف للصقور والمقام بتنظيم من إمارة الحدود الشمالية ، والتي تنطلق غدا، وبمشاركة عدد من مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج، سيدخلون المسابقة بأكثر من 1000 طائرا من مختلف الفئات.

وأوضحت اللجنة المشرفة على مهرجان الصقور ، أن المهرجان بنسخته 6 يتضمن فعاليات رئيسة وأخرى مصاحبة، منها تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية، والموروث الشعبي.

*الفعاليات المصاحبة

منصة عزف العود، والبيانو، والرسم التشكيلي، ومعرض الفن و الصقر، إضافة إلى إستخدام تقنية الواقع الافتراضي، ومعارض شركات مستلزمات

الصقور و الرحلات

*أجنحة من المهرجان

العيادة الطبية البيطرية

محمية طائر الحبارى

محمية الأرانب البرية

محمية طائر القطا

محمية طائر الكروان

منطقة المشاريع الصغيرة و المتوسطة و الأسر المنتجة و الفود ترك

منطقة الجلسات الخارجية

منطقة الجهات الحكومية

استديو الصقر

*المشاركات

المشاركين في مسابقة الملواح

١٠ أشواط

١٠٠٠ صقر مشارك في مختلف الفئات

مسابقة المزايين

٥٠ صقراً مشاركا

*الجوائز

١٤ سيارة

و جوائز مالية كبيرة متنوعة

*الفعاليات

منصة عزف العود

منصة عزف البيانو

الرسم التشكيلي

معرض الفن و الصقر

محميات

*محمية طائر الحبارى

محمية الأرانب البرية

محمية طائر القطا

محمية طائر الكروان

*أمسيات شعرية

جلسات فنية

الراوي محمد الشرهان

*مزاد للصقور

اكبر مزاد للصقور في منطقة الحدود الشمالية ويجمع كبار ملاك الصقور والمهتمين بها

منطقة مراكز الصقور في المهرجان تضم ١٢ مركز للصقور من المملكة و الخليج