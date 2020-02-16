ريال مدريد يسعى لضم رحيم سترلينغ.. و «العرض خيالي»

وكالات(صدى):

يستعد ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض بقيمة 180 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي في الصيف، للحصول على خدمات نجمه الإنجليزي رحيم ستيرلينغ.

ويستمر عقد المهاجم رحيم ستيرلينغ، البالغ عمره 25 عاما مع سيتي لمدة ثلاث سنوات أخرى ويحصل على 300 ألف إسترليني أسبوعيا رغم بدء المفاوضات مع سيتي في نوفمبر2019، بشأن زيادة راتبه إلى 450 ألف استرليني أسبوعيا.

يذكر أن مانشستر سيتي سيحل ضيفًا على ريال مدريد في السادس والعشرين من فبراير الجاري ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، وستكون فرصة مناسبة لإظهار نية ريال مدريد أم لا.